POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nach Unfall geflüchtet

Von Samstag auf Sonntag touchierte ein Unbekannter ein Auto und fuhr davon.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 1.40 Uhr stand der Mini einer 55-Jährigen am Fahrbahnrand der Reichenhardtstraße. In diesem Zeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug wohl mit dem Heck gegen die Fahrertür. Dabei splitterte ein Rücklicht des unbekannten Fahrzeugs. Denn auf der Fahrbahn befanden sich kleine Splitter. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) nahm die Ermittlungen auf. Aufgrund des Schadensbildes vermutet sie, dass der unbekannte Fahrer nach dem Unfall Splitter seines Rücklichts eingesammelt hat. Die Ermittler schätzen den Schaden an dem Mini auf rund 1000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Sind Sie Zeuge des Unfalls geworden? Vielleicht haben Sie ein Fahrzeug mit einem beschädigten Rücklicht in der Reichenhardtstraße gesehen? Oder eine Person, die dort etwas von der Fahrbahn aufliest beobachtet? Möglicherweise können Sie den entscheidenden Hinweis zu dem geflüchteten Verkehrsteilnehmer geben. Bitte helfen Sie der Polizei dabei, den Sachverhalt zu klären.

