POL-UL: (BC) - Biberach - Radfahrer contra Auto

Am Samstag trug ein 20-Jähriger nach einem Zusammenstoß in Biberach Verletzungen davon.

Ein 20-jähriger Radfahrer war gegen 18.15 Uhr auf dem Radweg in der Kolpingstraße unterwegs. Er wollte die Kreuzung in Richtung Königsbergallee überqueren und fuhr deshalb geradeaus weiter. Eine 40-Jährige war ebenfalls in der Kolpingstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem BMW neben dem Radfahrer und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Waldseer Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 20-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Schaden am Mountainbike wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

