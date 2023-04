Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Während einem Streit wurde ein Auto angezündet und Bewohner gefährdet

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 02.04.2023, 14.57 Uhr:

Die Feuerwehr Ulm rückte am Sonntagmittag, kurz nach 14 Uhr, an den Eselsberg aus. Mehrere Anrufer bei der Feuerwehr und der Polizei berichteten von einem Brand bzw. eine Rauchentwicklung in der Ochsensteige. Es gab auch Hinweise auf eine aktuell stattfindende Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer dort offensichtlich wohnhaften Familie. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass mindestens ein Auto in der Tiefgarage angezündet wurde. Da aus dieser Zugang zu allen Wohneinheiten in diesem Straßenzug besteht, wurden alle Bewohner zum Verlassen der Gebäude aufgefordert. Der 44-jährige Mann, der sich den Zugang in eine Wohnung erzwingen wollte, wurde selber schwer verletzt. Drei weitere Personen erlitten eher leichtere Verletzungen. Zwei Polizeibeamte wurden während dem Einsatz durch Rauchgase leicht verletzt. Die Bewohner der Straße konnten zwei Stunden später wieder in ihre Wohnungen zurück. Sie waren durch fünf Notfallseelsorger an den Sammelpunkten betreut worden. Die Feuerwehr Ulm war mit 64 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen, der Rettungsdienst 25 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen am Einsatzort. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

