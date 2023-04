Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall beim Abbiegen - Zu einem Unfall vom Samstagmittag in Göppingen sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 12:00 Uhr befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Mazda die Straße am Fischbergele in Richtung Bahnhofstraße. Dort wollte sie nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hier fuhr zur selben Zeit ein 52-Jähriger mit seinem Skoda. Dieser wollte nach links in die Straße Am Fischbergele abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Ein Zeuge, der den genauen Unfallhergang beobachtet hatte, war beim Eintreffen der Polizeistreife bereits wieder weg. Er wird gebeten, sich unter 07161/63-2360 bei Polizeirevier Göppingen zu melden.

