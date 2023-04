Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Wildwest auf der B311

Zwei demolierte Autos sind die Folge rabiater Verkehrsvorgänge auf der Bundesstraße am Freitag. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr fuhren ein GMC Truck und zwei BMW auf der L273 von Munderkingen kommend auf die B311 in Richtung Ehingen auf. Der hintere BMW, den ein 28-Jähriger lenkte, setzte unmittelbar nach der Auffahrt auf die B311 zum Überholen des vorausfahrenden BMW und des GMC Truck an, obwohl dort ein Überholverbot besteht. Aus diesem Grund wollte der 44 Jahre alte GMC-Fahrer das Überholen verhindern und zog sein Fahrzeug nach links. Dem BWM gelang es aber trotzdem sich vorbeizudrücken. Der 28-Jährige wollte die versuchte Nötigung nicht auf sich sitzen lassen und bremste den Truck mehrfach aus, bis dieser schließlich auf den BMW auffuhr. Trotz dieses Unfalls setzten die Fahrzeuge ihre Fahrt fort. Nun überholte auch der zweite BMW, den eine 34 Jahre alte Frau lenkte, den GMC Truck. Auch sie bremste den Truck nach dem Überholvorgang mehrfach aus, so dass der Truck auch auf ihr Auto auffuhr. Nach diesem Unfallgeschehen besannen sich alle Beteiligten. Sie hielten in Ehingen-Deppenhausen an und verständigten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin und der Fahrer der BMW miteinander bekannt sind. An ihren Autos entstand ein Schaden von jeweils ca. 4.000 Euro. An dem GMC Truck ist vorne ein Rammschutz angebracht. Der Truck wurde deshalb nicht beschädigt. Das Polizeirevier Ehingen nahm wegen mehrerer Verkehrsverstöße die Ermittlungen auf und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 08391/5880 zu melden.

