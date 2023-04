Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Eine Kreuzung zwei Unfälle

Gleich zwei Mal krachte es am Freitag innerhalb weniger Stunden an einer Straßenkreuzung.

Ulm (ots)

Die Kreuzung Benzstraße, Erbacher Straße (B311), Eisenbahnstraße im Donautal war gegen 08.50 Uhr Schauplatz des ersten Unfalls. Dazu sucht das Polizeirevier Ulm-West Zeugen, weil die Aussagen der Beteiligten widersprüchlich sind. Eine 31-jährige Frau befuhr mit einem Bus der Linie 4 die Benzstraße in Richtung Grimmelfingen. Nach ihren Angaben war die Ampelanlage in Betrieb, als sie sich der Kreuzung näherte, weshalb sie diese ohne anzuhalten überquerte. Gleichzeitig befuhr eine 24-Jährige die B311 in Richtung Erbach. Sie sagte bei der Polizei aus, dass die Ampel nicht in Betrieb war, weshalb sie ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Sie prallte deshalb mit ihrem Pkw in die hintere rechte Seite des Linienbusses. Zum Glück blieben die beiden Fahrzeuglenkerinnen bei dem Unfall unverletzt. Auch die beiden Fahrgäste im Bus kamen mit dem Schrecken davon. Sie entfernten sich aber vor dem Eintreffen der Polizei. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Gegen 18.40 Uhr krachte es an der Kreuzung zum 2. Mal. Ein 21-Jähriger befuhr die Eisenbahnstraße von Grimmelfingen kommend in Richtung Donautal. Laut Zeugenaussagen überquerte er die Kreuzung bei "Grün". Ein 42 Jahre alter Mann befuhr die B311 in Richtung Ulm. Er missachtete an der Kreuzung das Rotlicht, so dass die beiden Autos zusammenstießen. Der junge Mann und die 44 Jahre alte Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers erlitten Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 42-Jährige und seine ebenfalls im Pkw mitfahrenden acht und elf Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Der Schaden beträgt ca. 15.000 Euro.

