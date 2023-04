Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Pkw kommt von der Straße ab

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein Autofahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, befuhr am Freitagabend gegen 22.00 Uhr ein 19-Jähriger die Kreisstraße von Eglingen in Richtung Amerdingen. Kurz vor der Landesgrenze zu Bayern geriet er aus unbekanntem Grund nach links in das unbefestigte Bankett und überfuhr einen Leitpfosten. Als der junge Mann gegenlenkte, verlor er die Kontrolle über das Auto. Der Pkw kam deshalb nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, der dadurch entwurzelt wurde. Schließlich rutschte das Auto eine Böschung hinunter und kam in einem Feld zum Stehen. Der 19-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und verlor das Bewusstsein. Wenig später entdeckte ein anderer Autofahrer den verunfallten Pkw. Die Feuerwehr hatte einige Mühe den jungen Mann aus dem Pkw zu befreien. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 6.500 Euro.

++++++++++++++++0630017

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell