POL-UL: (HDH) Dischingen - Unfall beobachtet?

Am Montag, 27.03.2023, landete ein Opel in Dischingen-Ballmertshofen in einem Zaun.

Am vergangenen Montag meldete sich gegen 08.45 Uhr ein Zeuge bei der Polizei. Er sagte, dass ein Zaun in der Bahnhofstraße in Dischingen-Ballmertshofen durch einen Unfall beschädigt wurde.

Der Unfall ereignete sich wohl in der Zeit zwischen 7 Uhr und 08.30 Uhr. Ein weißer Opel wurde in Fahrtrichtung Ballmertshofen gefahren. Die fahrende Person kam dann anscheinend von der rechten Fahrbahn ab, so dass das Auto im Zaun landete.

Die Polizei Heidenheim fuhr zur genannten Adresse. Dort trafen sie auf den Zeugen, den Eigentümer des Zauns und drei weitere Personen. Die drei wollten den Opel mit einem anderen Fahrzeug bergen.

Die Schilderung des Unfallhergangs durch die "Abholer" des Opels, eine Frau und zwei Männer, war nicht plausibel. Die Polizei nimmt deshalb an, dass keine dieser drei Personen den Opel fuhr.

Die Polizei klärt nun, wer das Auto fuhr.

Hierfür bittet die Polizei Heidenheim Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07321 3220 zu melden.

Die Ermittlungen der Polizei zum Hergang des Unfalls dauern an.

