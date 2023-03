Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Jacke gestohlen

Am Donnerstag nahm ein Unbekannter in Giengen die Jacke eines 20-Jährigen mit.

Ulm (ots)

Die Jacke hing in einer Umkleidekabine in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Als der 20-Jährige gegen 23 Uhr vom Training kam, fehlte die Jacke. In der Jacke befand sich auch ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor Dieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Diebstahl schützen kann. Geldbörsen oder Wertsachen sollten körpernah getragen werden. Lassen Sie Taschen und Wertsachen nie unbeaufsichtigt. Auch nicht kurz. Mehr Informationen und Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++++++ 0621552

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell