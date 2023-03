Ulm (ots) - Das Fahrrad der Marke Haibike stand in einer Tiefgarage in der Ensostraße. Zwischen 13.30 Uhr und 10.30 Uhr schlich sich wohl ein Unbekannter in die Tiefgarage. Auf einem Stellplatz stand das hochwertige Rad und war angekettet. Der Dieb knackte das Schloss und flüchtete mit dem Pedelec. Wie der Täter ...

mehr