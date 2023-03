Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Auto gestohlen

Vergangene Woche entwendeten Unbekannte einen Ford in Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Von Donnerstag auf Freitag gelangten Unbekannte auf das Gelände des Autohauses in der Buchenstraße. Dort stand ein neuer Ford Tourneo. Dabei handelte es sich um ein zugelassenes Neufahrzeug mit dem Kennzeichen D-ZM2345. Am nächsten Tag wurde das Fehlen des Autos festgestellt. Alle Fahrzeugschlüssel befanden sich noch beim Autohaus. Wie es den Unbekannten gelang das Auto zu entwenden, ist nicht bekannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden. Die Polizei prüft auch, ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Ford in Göppingen (wir berichteten: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5468573) besteht.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

