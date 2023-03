Polizeipräsidium Ulm

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der B30 bei Achstetten durch.

Die Polizei Laupheim kontrollierte zwischen 22 Uhr und 0.30 Uhr den Verkehr auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm. Sie stellte insgesamt vier Fahrende fest, die bei erlaubten 80 km/h zu schnell fuhren. Drei davon waren zwischen 10 und 40 km/h zu schnell.

Der 39-jähriger Fahrer eines Sprinters fuhr 62 km/h zu schnell. Neben einem Bußgeld von voraussichtlich 700 Euro muss er mit zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei appelliert: Runter vom Gas! Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Fahren Sie schneller, als erlaubt, so steht ihr Zeitersparnis in keinem Verhältnis zu den Gefahren, die Sie eingehen. Auch wenn Sie, etwa bei plötzlich auftretenden Hindernissen auf der Fahrbahn, schnell reagieren, so ist ihr Bremsweg um ein Vielfaches länger. Erst recht, wenn Sie mit einem verhältnismäßig schweren Fahrzeug, beispielsweise einem Laster, fahren.

