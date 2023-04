Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Anhänger nicht richtig gesichert

Aufgrund Nachlässigkeit kam es am Freitagabend in Wiblingen zu einem Unfall

Ulm (ots)

Ein 68-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Pkw-Gespann in der Johannes-Palm-Straße in Richtung Donautalstraße unterwegs. Während der Fahrt löste sich plötzlich der Anhänger vom Pkw des 68-Jährigen und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Die Ursache für den Unfall war schnell gefunden. Der Autofahrer hatte nach der Ankoppelung seines Anhängers vergessen, das Stützrad an oberster Position zu arretieren. Dieses löste sich während der Fahrt und hebelte bei Fahrbahnkontakt die Deichsel des Anhängers aus der Anhängerkupplung des Pkw. Am Pkw und Anhänger des Verursachers entstand kein Schaden. Der Heckschaden des parkenden Pkw beträgt etwa 3.000EUR.

