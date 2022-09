Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreise auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei verhaftet Reisende

Düsseldorf (ots)

Während einer Einreisekontrolle eines Fluges aus Monastir/Tunesien stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstvormittag (06.09.2022) eine 50-jährige Frau fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte gegen die Deutsche einen Haftbefehl erlassen. Dieser wurde eine Woche zuvor wegen Subventionsbetruges erlassen. Demnach wurde die Frau im Mai dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 3.400 Euro verurteilt. Da die Verurteilte sich jedoch verborgen hielt, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Die in Weyerbusch (Rheinland-Pfalz) lebende Frau konnte die Geldstrafe vor Ort nicht begleichen und damit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 113 Tagen nicht abwenden, so dass sie durch die Bundespolizei an die zuständige Justizbehörde überstellt wurde.

