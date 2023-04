POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nach Unfall abgehauen - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Samstag in Rechberghausen.

Ulm (ots) - Gegen 12:00 Uhr befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Mazda die Straße am Fischbergele in Richtung Bahnhofstraße. Dort wollte sie nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hier fuhr zur selben Zeit ein 52-Jähriger mit seinem Skoda. Dieser wollte nach links in die Straße Am Fischbergele abbiegen. Im ...

mehr