Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Diebstahl einer EC-Karte zum Nachteil einer 85-jährigen Frau aus Ludwigshafen. Die Frau befand sich an der Straßenbahnhaltestelle "Schillerschule" in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen. Hier wurde die Geschädigte von einem unbekannten Mann gefragt, ob sie ihm am Fahrkartenautomaten helfen könne. Auf Bitte hat die Geschädigte ihre EC-Karte in den Fahrkartenautomaten gesteckt und ihre PIN eingegeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau zuvor gezielt ausgewählt wurde. Im Nachgang kam es zu einer widerrechtlichen Abbuchung von 1000 EUR.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

