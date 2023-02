Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen-Mitte (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 09.02.2023 auf Freitag, den 10.02.2023, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Die Polizei geht davon aus, dass sich die unbekannten Täter durch den Hintereingang Zugang zu dem Objekt verschafften.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

