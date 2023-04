Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bargeld und Zigaretten gestohlen

Am Samstag raubten Maskierte einen 25-Jährigen in Ulm aus.

Ein 25-Jähriger lief gegen 4.15 Uhr in der Wagnerstraße. Höhe Beyerstraße soll er eine Gruppe von acht Personen hinter sich bemerkt haben, die ihm nachlief. Laut dem 25-Jährigen sprach die Gruppe ihn an der Ecke zur Scharnhorstraße an. Die Personen sollen schwarze Masken, ähnliche einer Ski-Maske, getragen haben. Sie schubsten ihn gegen eine Wand, so der 25-Jährige, und forderten die Herausgabe seiner Habseligkeiten. Er habe daraufhin seinen Geldbeutel und sein Handy übergeben. Einer der Maskierten soll 70 Euro aus dem Geldbeutel genommen und den Geldbeutel sowie das Handy auf den Boden geworfen haben. Dann habe dieser eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug aus der Hosentasche des 25-Jährigen gestohlen. Die Gruppe soll dann in Richtung Einsteinstraße geflüchtet sein. Die Maskierten sollen Deutsch mit einem türkischen oder albanischen Akzent gesprochen haben. Einer von ihnen soll eine rote Jacke getragen haben. Die Kriminalpolizei (0731-1880) nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis der Polizei:

Vielleicht befanden Sie sich zur Tatzeit im Bereich der Wagnerstraße und haben eine Beobachtung gemacht, welche im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnte. Möglicherweise können Sie den entscheidenden Hinweis zur Identifizierung der Täter geben. Bitte helfen Sie der Polizei dabei, den Sachverhalt zu klären.

