POL-PDLU: Erstmeldung - Unfall mit tödlich verletztem Kleinkind

Lambsheim (ots) - Am Donnerstag, den 25.05.2023, kam es gegen 15:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht sowie gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnübergang in der Mühltorstraße in Lambsheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in befuhr mit seinem/ihrem PKW die Mühltorstraße in Richtung Hauptstraße und wollte den dortige Bahnübergang über ...

mehr