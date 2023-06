Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzunfall: Polizei sucht nach Hinweisen

Minden (ots)

Nach einem Unfall am Pfingstwochenende auf dem Park & Ride Parkplatz am Mindener Bahnhof ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer Unfallflucht.

Eine Autofahrerin aus Hille hatte ihren silberfarbenen Opel Astra am Samstag (27.05.2023) auf dem Parkplatz an der Bahnstraße/Deisterstraße abgestellt. Als die Frau gegen 22.45 Uhr des darauffolgenden Tages zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieser an der Front beschädigt. Zudem fand sie einen Zettel unter dem Scheibenwischer an der Windschutzscheibe vor. Leider ließen sich dem nicht die Kontaktdaten eines möglichen Verursachers entnehmen und eine Schadensregulierung ist in weite Ferne gerückt.

Die Beamten des Verkehrskommissariates suchen nun nach dem Verursacher sowie möglichen Zeugen, denen der Zusammenstoß aufgefallen ist. Hinweise auf den Verursacher werden erbeten unter (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell