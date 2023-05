Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Chromteile von Grundstück entwendet

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Montag (08.05.2023) zwischen 11.30 und 12 Uhr ein Grundstück in der Rheinhorststraße und zerschlug dort zwei gelagerte Waschbecken. Anschließend entfernte er die Chromarmaturen aus den Waschbecken und flüchtete mit einem Auto. Ein Zeuge beobachtete die Tat und notierte sich das Kennzeichen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun mit dem Kenneichen, wer das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt fuhr. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

