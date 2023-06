Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind gerät bei Unfall unter Auto

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Mittwochabend in Lohe. Hierbei wurde eine junge Fahrradfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst und geriet unter den Wagen. Dabei zog sich das Kind schwere Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 18.20 Uhr eine Mercedes-Fahrerin die Detmolder Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. In Höhe der Straße "Im Winkel" bog sie in nach links in dieselbe ein. Hierbei kollidierte im Einmündungsbereich die Bad Oeynhausenerin mit ihrem Auto mit der Fahrradfahrerin. Hierdurch stürzte die Neunjährige auf die Straße und geriet unter die Fahrzeugfront. Ersthelfer reagierten im Anschluss schnell und hoben das Fahrzeug mittels eines Wagenhebers an. Die spätere Absicherung des Wagens übernahm die Feuerwehr. Nach erster Behandlung vor Ort wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung dem Klinikum Minden zugeführt, wo sie stationär verblieb. Warum es zur Kollision der 68-jährigen Autofahrerin mit der Radfahrerin kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell