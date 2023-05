Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Ladendieb greift mit Pfefferspray an

Minden (ots)

Ein ertappter Ladendieb hat am gestrigen Dienstagnachmittag in einer Parfümerie in der Mindener Innenstadt einen Ladendetektiv angegriffen und verletzt. Anschließend versuchte der Täter vom Tatort zu flüchten.

Der Ladendetektiv hatte den Mann gegen 17 Uhr bei dem Diebstahl beobachtet. Nachdem der Langfinger das Geschäft an der Bäckerstraße mit seiner Beute verlassen hatte, wurde er von dem 25-jährigen Mitarbeiter einer Security Firma angesprochen und aufgefordert, ihm zu folgen. Dem kam der 16-Jährige aus Bad Oeynhausen zunächst nach, bevor er den Ladendetektiv plötzlich mit Pfefferspray traktierte. Trotz dessen konnte der Ladendieb durch den Angegriffenen bis zum Eintreffen der alarmieren Polizei festgehalten und an die Gesetzeshüter übergeben werden. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Diebesgut im Wert von 400,- Euro sowie ein Messer sicher. Der Ladendetektiv erlitt durch das Pfefferspray leichte Verletzungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell