POL-MI: Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Lübbecke (ots) - Am heutigen Tag kam es in Lübbecke, Günterstraße, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Gegen 15.00 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Wohnhausbrand in Lübbecke informiert. Die als erstes eintreffenden Polizeibeamten stellten eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss fest. Offene Flammen waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen. Durch die Feuerwehr ...

