Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in einer Tankstelle

Kall (ots)

Am heutigen Montagmorgen (28.11.2022) brachen zwei bislang unbekannte Täter gegen 4 Uhr nach Aufhebeln in den Verkaufsraum einer Tankstelle am Siemensring in Kall ein. Sie konnten dort Zigaretten und Tabak in bislang noch nicht feststehender Menge entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

