Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hoher Sachschaden bei Brand in einem Wohnhaus

Lübbecke (ots)

Am heutigen Tag kam es in Lübbecke, Günterstraße, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Gegen 15.00 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Wohnhausbrand in Lübbecke informiert. Die als erstes eintreffenden Polizeibeamten stellten eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss fest. Offene Flammen waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Innenbereich schnell gelöscht werden, das gesamte Obergeschoss war aber stark verqualmt.

Die betroffene Familie konnte nach dem Abschluss der Löscharbeiten nicht zurück in ihr Wohnhaus, dieses ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell