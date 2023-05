Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Serie von Sachbeschädigungen: Unbekannte zerkratzen fünf Autos

Lübbecke (ots)

Eine Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos ist der Polizei am Donnerstag aus dem Bereich "Wiehenweg" gemeldet worden. An mindestens fünf Pkw kam es zu zerkratzten Seitenteilen.

Die Fahrzeugbesitzer berichteten den Beamten, dass sie ihre Autos über Nacht im Bereich Wiehenweg und Alfredstraße abgestellt hatten. Den Schutz der Dunkelheit nutzten die Täter offenbar dazu, fünf Autos der Marken Mercedes, Volkswagen, Toyota, Skoda und Chevrolet mit einem spitzen Gegenstand zu zerkratzen. Auf mehrere Tausend Euro beläuft sich der angerichtete Schaden. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen 8 Uhr liegen.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell