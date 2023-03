POL-EL: Sögel - unbekannter Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Sanitätshaus - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr zum Diebstahl mehrerer Gegenstände aus einem geparkten grauen Opel Astra an der Diskothek in der Rudolf-Diesel-Straße in Uelsen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der 05943 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

