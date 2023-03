Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 55-Jährige ihr Leben verlor

Haren (ots)

Heute kurz nach 10.00 Uhr fuhr die 55-jährige Fahrerin eines VW-Polo auf der Straße Segberg aus Haren kommend in Richtung Fehndorf. Im Kreuzungsbereich Segberg / Süd-Nord-Straße / Neulandstraße übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 78-jährige Fahrerin eins VW GolfPlus, welche die Süd-Nord-Straße in Richtung Wesuwe fuhr. Der Golf prallte daraufhin in die Beifahrerseite des Polos, woraufhin sich dieser überschlug und auf der Fahrerseite zum Stehen kam. Die 55-Jährige verstarb aufgrund des Unfalls noch vor Ort. Die 78-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehren Rütenbrock und Haren waren mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.

