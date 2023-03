POL-EL: Lingen - zwei zum Teil schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Hörstel (ots) - Am Donnerstag zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines auf dem Pendlerparkplatz in der Bahnhofstraße geparkten 3er BMW. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 ...

