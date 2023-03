Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Wietmarschen (ots)

Zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 12.30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen in der Straße Rotkehlchenweg verschafft. Anschließend entwendeten sie einen Winkelschleifer der Marke Bosch sowie ein Stromkabel und eine Stichsäge. Letzteres konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Die Höhe des Gesamtschadens steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell