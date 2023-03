POL-EL: Emsbüren - das hätte anders ausgehen können - zum Glück wurde niemand verletzt

Sögel (ots) - Zwischen gestern Abend 22.15 Uhr und heute Morgen 10.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Straße Am Pohlkamp. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld diverse Gegenstände. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu ...

