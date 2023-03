POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht in der Sandkühlerstraße gesucht

Geeste (ots) - Am 7. März gab sich ein bislang Unbekannter als Mitarbeiter der Firma Seibel aus, den die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Am Park zuvor über eine Internetseite beauftragt hatte, um die Heizung zu reparieren. Der Unbekannte verrichtet angebliche Arbeiten an der Heizung und verlangte dafür einen hohen dreistelligen Geldbetrag in Barzahlung. Die Bewohnerin bezahlte den verlangten Betrag ...

