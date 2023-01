Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ohne gültiges Ticket unterwegs: Freifahrt in die Justizvollzugsanstalt

Magdeburg, Burg (ots)

Eine Zugbegleiterin der Deutschen Bahn informierte am Montag, den 30. Januar 2023 gegen 17:45 Uhr eine Streife der Bundespolizei in einer Regionalbahn, welche von Magdeburg nach Burg unterwegs war, über ei-nen Mann, der keinen gültigen Fahrausweis besaß. Die Einsatzkräfte kontrollierten den 38-Jährigen und glichen seine Personalien im polizeilichen Informationssystem ab. Dabei stellte sich heraus, dass der Deutsche gleich mehrfach im Fahndungssystem vermerkt war: Zum einem suchte die Staatsanwaltschaft Stendal den aktuellen Wohnsitz aufgrund von Ermittlungen zu einem Diebstahl. Des Weiteren wurde am 10. Januar dieses Jahres seitens des Amtsgerichts Haldenlebens Untersuchungshaft wegen des Versuchs einer besonders schweren räuberischen Erpressung angeordnet. Die Einsatzkräfte eröffneten den Mann den Untersuchungshaftbefehl, nahmen ihn fest und brachten ihn zunächst zur Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung wurde dann noch eine geringe Menge an mutmaßlichen Betäubungsmittel fest- und sichergestellt. Der einschlägig polizeibekannte Mann wurde noch am selben Abend einem zuständigen Richter am Amtsgericht Bernburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl und ordnete die Unterbringung in einer Justizvollzuganstalt an, woraufhin die Übergabe des Mannes erfolgte. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Zudem wurden weitere Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell