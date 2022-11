Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Pkw-Diebstahl - Schlüssel vermutlich aus dem Haus gestohlen

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen dem 08.11.2022, 23.00 Uhr und dem 09.11.2022, 07.30 Uhr hat es einen Diebstahl an zwei Pkw - ein roter Ford Fiesta und ein schwarzer Jeep Compass - auf der Johannisstraße in Süchteln gegeben. Da die entsprechenden Autoschlüssel nicht mehr auffindbar waren, wird ein voriger Einbruch in das Reihenhaus vermutet. Dieser Einbruch soll nach aktuellem Ermittlungsstand am 07.11.2022, zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr durch eine nicht verschlossene Terrassentüre passiert sein. Beide entwendeten Pkw sind am 09.11.2022 und 10.11.2022 wieder aufgefunden- und sichergestellt wurden. Der schwarze Jeep Compass wurde am gestrigen Mittwoch gegen 16.20 Uhr von den Nachbarn des Ehepaars nach einer Verkehrsunfallflucht beschädigt, auf der Humboldtstraße am Straßenrand abgestellt aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch, dem Diebstahl, oder zu dem Unfall geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. / AM (1082)

