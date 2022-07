Polizei Bochum

POL-BO: Die Kripo bittet um Mithilfe: Wer kennt diese beiden Personen?

Bochum (ots)

Nach einem Taschendiebstahl im März 2022 in Bochum-Wattenscheid veröffentlicht die Kripo mit richterlichem Beschluss Fotos von zwei Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann und diese Frau?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/83045

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 16. März 2022, gegen 15.20 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Oststraße 38 gemeinschaftlich eine 71-jährige Bochumerin bestohlen zu haben. Zunächst haben sie die Seniorin beobachtet und ihr in einem günstigen Moment die Geldbörse aus ihrer Tasche entwendet. Anschließend verließen die beiden Unbekannten mit ihrer Beute den Drogeriemarkt.

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machten? Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8406 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

