Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Unfallflucht - Welpe von Mofa erfasst

Nettetal-Breyell (ots)

Am Freitag, den 04.11.2022 hat es auf der ´Lötsch` in Breyell gegen 15.00 Uhr eine Unfallflucht gegeben. Eine 58-jährige Viersenerin war mit ihrem vier Monate alten Welpen in Richtung Nettetal-Schaag spazieren, als sich von hinten ein Mofa näherte und den Welpen auf der Straße erfasste. Durch den Zusammenprall stürzten der Welpe und die 58-Jährige auf die Straße. Die Viersenerin blieb unverletzt, der vier Monate alte Welpe verstarb kurze Zeit später bei einem Tierarzt. Der-, oder die Mofa-Fahrer/in entfernte sich unerlaubterweise vom Unfallort und setzte die Fahrt in Richtung Nettetal-Schaag fort. Es soll sich um ein graues Mofa gehandelt haben. Der-, oder die Fahrer/in trug einen weißen Helm. Falls Sie Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1081)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell