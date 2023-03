Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Betrugsmasche gesucht

Geeste (ots)

Am 7. März gab sich ein bislang Unbekannter als Mitarbeiter der Firma Seibel aus, den die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Am Park zuvor über eine Internetseite beauftragt hatte, um die Heizung zu reparieren. Der Unbekannte verrichtet angebliche Arbeiten an der Heizung und verlangte dafür einen hohen dreistelligen Geldbetrag in Barzahlung. Die Bewohnerin bezahlte den verlangten Betrag und der etwa 170 cm große Mann, mit braunen lockigen Haaren, Arbeitskleidung ging fußläufig vom Grundstück weg. Da der Gaslieferant kurz darauf bei der Familie war, sprach man über diese Handwerksleistung, woraufhin bekannt wurde, dass es keine Zusammenarbeit mit einer Firma Seibel gäbe. Falls es Hinweise auf die Person gibt oder ähnliche Vorfälle bekannt sind, so wenden Sie sich an die Polizei Meppen unter der 05931/9490.

