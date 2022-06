Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hagen - Sachbeschädigung an Baumaschinen

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in der Barmstedter Straße in Hagen zur Sachbeschädigung an mehreren Baumaschinen gekommen.

Unbekannte zerstörten die Scheiben von sechs Straßenfräsen bzw. - walzen im abgesperrten Baustellenbereich der Landesstraße 122 zwischen Bad Bramstedt und Armstedt zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntag (26.06.2022).

Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf circa 12.000 Euro belaufen.

Die Polizeistation Bad Bramstedt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 04192 39110 um sachdienliche Hinweise.

