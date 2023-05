POL-MI: Taxi-Fahrer mit Schusswaffe bedroht

Bad Oeynhausen (ots) - Ein Einbruch in einen Kiosk im Einkaufszentrum an der Mindener Straße beschäftigt gegenwärtig die Polizei. Als der Verantwortliche am Samstagmorgen sein Tabakwaren-Geschäft öffnen wollte, stellte er schnell fest, dass Waren im Wert von mehreren Hundert Euro sowie Bargeld fehlten. Den ersten Erkenntnissen nach, muss sich ein zunächst unbekannter Täter über das Rolltor Zugang zum Kiosk ...

mehr