POL-BI: Warnung vor Betrugsmasche "falsche Bankmitarbeiter"

Betrüger gaben sich am Donnerstag, 11.05.2023, gegenüber einem Bielefelder als Bankmitarbeiter aus und überzeugten das Opfer, die EC-Karte mit PIN auszuhändigen.

Ein Bielefelder erhielt gegen 12:00 Uhr einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Der Mann gab vor, eine ungewöhnliche hohe Abbuchung auf dem Konto des Seniors erkannt zu haben, die ihm komisch vorgekommen sei. Während er den 85-Jährigen in ein Gespräch verwickelte, klingelte es an dessen Wohnungstür an der Wertherstraße. Vor der Tür stand ein Mann, der sich ebenfalls als Mitarbeiter der Bank vorstellte. Er behauptete diese Abbuchung nochmal überprüfen zu müssen und dazu die EC-Karten mit der dazugehörigen PIN zu benötigen. Nachdem der vermeintliche Bankmitarbeiter gegangen war, schöpfte das Opfer Verdacht und rief die Polizei. Eine Überprüfung bei seiner Bank bestätigte den Betrug. Die Täter hatten gegen 12:49 Uhr an Bankautomaten an der Weststraße bereits Geld abgehoben.

Bei dem Tatverdächtigen, der an der Tür klingelte, soll es sich um einen Mann mit einer Größe von circa 185 cm bis 195 cm handeln, mit braunen kurzen Haaren. Er war kräftig, muskulös und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 wenden.

Die Polizei rät: Übergeben Sie auf keinen Fall ihre Debitkarte/Kreditkarte an Fremde und nennen Sie nie ihre PIN. Niemand wird sie legal nach ihrer PIN fragen! Bleiben Sie misstrauisch und halten Sie im Zweifel Rücksprache mit ihrer Bank! Opfer in falscher Sicherheit zu wiegen, geben sie vor, g von Rechtsanwälten und Notaren anzurufen

