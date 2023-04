Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger gaukeln angeblichen Lotteriegewinn vor

Selfkant-Süsterseel (ots)

Letzte Woche Freitag (14. April) erhielt ein Mann aus Süsterseel einen Telefonanruf. Ein Unbekannter teilte ihm mit, dass er bei einem Gewinnspiel knapp 40000 Euro gewonnen habe und sich am darauffolgenden Montag (17. April) eine Sicherheitsfirma melden würde, um die Abwicklung der Gewinnauszahlung zu besprechen. Am Montag rief dann eine Frau an. Diese gab an, dass der Gewinn in bar ausgezahlt wird und hierfür eine Gebühr von 1000 Euro in Form von Google Pay-Karten bezahlt werden müsse. Der Süsterseeler kaufte die Karten und gab die Codes der Karten telefonisch weiter. Kurze Zeit später gab die Anruferin an, dass die Gewinnsumme falsch übermittelt worden war. Der Gewinn sei noch viel höher, weshalb auch die Gebühr die gezahlt werden muss höher sei. Der Mann kaufte daraufhin weitere Karten im Gegenwert von 2000 Euro und gab die Codes erneut weiter. Als er irgendwann misstrauisch wurde, ging er zur Polizei und erstattete eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell