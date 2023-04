Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus PKW gestohlen

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Montagnachmittag (17. April) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr an einem auf der Bergstraße abgestellten PKW das Beifahrerfenster ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche, in der sich ein Portmonee mit Bargeld und diversen persönlichen Ausweisdokumenten befand.

