POL-HS: Anhängerdiebstahl

Wegberg-Wildenrath (ots) - Ein bislang unbekannter Mann lauerte am Sonntagmorgen (16. April), gegen 06.10 Uhr, der Angestellten beim Öffnen einer Tankstelle an der Heinsberger Straße auf und stieß sie anschließend in das Gebäude. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit seiner Beute, die er in einer mitgeführten Tasche transportierte, flüchtete er in unbekannte ...

