Erkelenz-Borschemich (ots) - Am 17. April (Montag) geriet auf der Von-Paland-Straße um kurz vor 17.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einem zirka fünf Meter langen Stück eine Hecke in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein Stabgitterzaun beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

