POL-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ennepetal (ots) - In der Zeit von Sonntag, den 07.05.2023, 19 Uhr bis zum Freitag, den 12.05.2023, 16.30 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Gartenlaube in der Rüggeberger Straße aufzuhebeln. Als ihnen dieses misslang flüchteten der oder die Täter ohne Beute in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

