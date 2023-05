POL-EN: Wetter - Einbruch in Kindergarten in der Bismarckstraße

Sprockhövel (ots) - In den Morgenstunden des Freitags (12.05.) verschafften sich vier vermummte und bislang unbekannte Täter gegen 02:10 Uhr durch Aufbrechen einer Hintertür Zutritt zu einer in der Bochumer Straße ansässigen Tankstelle. Im Inneren des Gebäudes gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten dort einen Tresor mit Bargeld in fünfstelliger Höhe. Anschließend entfernten sie sich in einem Maserati ...

