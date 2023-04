Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230421.2 Kiel: Polizei sucht Geschädigten einer Auseinandersetzung

Kiel (ots)

Am frühen Donnerstagabend soll es im Skatepark Gaarden zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Die Polizei traf vor Ort keine Beteiligten an und sucht nun neben Zeuginnen und Zeugen insbesondere den Geschädigten.

Zwei Zeuginnen informierten gegen 20:55 Uhr die Polizei und gaben an, dass eine 5-6-köpfige Personengruppe auf einen Mann einschlage. Als eine der Zeuginnen die Personen aufgefordert habe, den offenbar obdachlosen Mann in Ruhe zu lassen, sei eine Person aus der Gruppe auf sie zugekommen und habe nach ihr getreten. Anschließend sei die Gruppe in Richtung des Sport- und Begegnungsparks geflüchtet.

Der Geschädigte habe den Ort vor Eintreffen der Polizei ebenfalls verlassen und sei in Richtung Röntgenstraße gegangen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ihn im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Über etwaige Verletzungen ist nichts bekannt.

Nach Aussage der Zeuginnen sollen die jugendlich wirkenden Täter dunkle Oberbekleidung getragen haben. Eine konkrete Personenbeschreibung konnten sie zu einem Beteiligten abgeben, der die Tat gefilmt haben soll. Polizisten des 4. Reviers trafen kurz darauf eine auf die Beschreibung passende Person in der Iltisstraße an. Der 15-Jährige gab zwar an, zur Tatzeit im Skatepark gewesen zu sein, mit der Auseinandersetzung aber nichts zu tun zu haben. Sie beschlagnahmten sein Handy zur Beweissicherung. Die Auswertung des Smartphones sowie die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an.

Die Beamtinnen und Beamten des 4. Reviers suchen nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Insbesondere der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1410 entgegen.

Matthias Arends

