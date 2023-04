POL-KI: 230421.1 Kiel: Bargeld in "Zu-Verschenken-Kiste" aufgefunden

Kiel (ots) - Sonntagabend kam es am Schützenwall in Höhe Adelheidstraße zu einem Raub auf zwei männliche Personen. Die Täter flüchteten mit dem Raubgut. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 21:45 Uhr seien zwei männliche Jugendliche nach eigenen Angaben auf dem Gehweg des Schützenwalls in Richtung ...

