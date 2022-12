POL-PDWIL: kurioser Befreiungseinsatz der Dauner Polizeibeamt*innen

Daun (ots) - Am 14.12.2022 gegen 14:35 Uhr begab sich ein 39-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Daun in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Daun. Hier versuchte er zwei Dosen Bier zu entwenden und das Geschäft, ohne Bezahlung zu verlassen. Als er durch die aufmerksamen Angestellten angesprochen wurde, bedrohte er diese verbal, in der Absicht, sein Diebesgut zu sichern. Durch die umgehend entsandten Beamt*innen ...

mehr